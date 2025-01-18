В результате атак ВС РФ в Киеве и Кривом Роге погибли восемь человек

В результате ударов ВС РФ баллистической ракетой в Киеве погибли три человека, еще трое получили ранения.

В результате ударов ВС РФ баллистической ракетой в Киеве погибли три человека, еще трое получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

По данным ГСЧС, на месте работает 84 спасателей, а также 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Кроме того, в результате атак в Кривом Роге число погибших выросло до пяти человек.

Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о том, что сегодня в больнице умерла 22-летняя девушка. В результате вчерашней атаки пострадали 19 человек, среди которых четверо детей. В больницах находятся четыре человека, включая одного ребенка. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.