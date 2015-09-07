В результате ДТП в Армении погибли трое военнослужащих, двое ранено

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Армении, на автотрассе Мартуни-Варденис (Гейча), произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли военнослужащие ВС Армении. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, по данным МЧС Армении, автомобиль "Мерседес" выехал с проезжей части дороги и врезался в дерево.

Пятеро пострадавших военнослужащих были доставлены в военный гарнизонный госпиталь. 29-летний капитан Тарон Седракян скончался по пути в больницу, 38-летние Григор Саакян и ефрейтор Геворг Варданян скончались утром 6 сентября.

Еще двое военнослужащих получили ранения тяжелой и средней степени тяжести.