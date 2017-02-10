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    В Грузии в результате аварии пострадали 6 военнослужащих

    Военнослужащие проходят лечение в Горийском военном госпитале

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Грузии автомобиль 22-го батальона второй пехотной бригады, который перевозил личный состав для участия в учениях на полигоне Симонети, столкнулся с деревом. В результате аварии пострадали 6 военнослужащих, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    По информации министерства обороны, военнослужащие проходят лечение в Горийском военном госпитале. По информации врачей, состояние их здоровья стабильное и их жизни ничего не угрожает.

    Об автопроисшествии проинформированы члены семей пострадавших военнослужащих.

    По факту автодорожного происшествия возбуждено уголовное дело.

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