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В Разведывательную службу Грузии назначен новый руководитель

В Разведывательную службу Грузии назначен новый руководитель

Разведывательную службу Грузии возглавит бывший министр обороны страны Леван Изория.

Как сообщает грузинское бюро Report, Л.Изория провел встречу с сотрудниками службы и ознакомился с осуществляемыми в структуре реформами. 

Выразив признательность бывшему главе Разведывательной службы Давиду Суджашвили, Л.Изория пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. 

Отметим, что Д.Суджашвили назначен заместителем министра обороны Грузии. 

Напомним, что Л.Изория занимал должность министра обороны с августа 2016 года по 3 сентября 2019 года.  

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