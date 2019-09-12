В Разведывательную службу Грузии назначен новый руководитель

Разведывательную службу Грузии возглавит бывший министр обороны страны Леван Изория.

Как сообщает грузинское бюро Report, Л.Изория провел встречу с сотрудниками службы и ознакомился с осуществляемыми в структуре реформами.

Выразив признательность бывшему главе Разведывательной службы Давиду Суджашвили, Л.Изория пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Отметим, что Д.Суджашвили назначен заместителем министра обороны Грузии.

Напомним, что Л.Изория занимал должность министра обороны с августа 2016 года по 3 сентября 2019 года.