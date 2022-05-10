В рамках визита президента Казахстана в Турцию будут подписаны ряд соглашений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с первым государственным визитом Турцию 10-11 мая.
Как передает Report со ссылкой на TRT, в ходе визита ожидается подписание ряда соглашений и документов по развитию двусторонних связей.
Стороны обсудят нынешнее состояние стратегического партнерства и возможности его расширения, а также вопросы укрепления экономического сотрудничества в таких сферах, как туризм, торговля, образование и культура.
В этом году дипломатическим отношениям Казахстана и Турции исполнилось 30 лет.