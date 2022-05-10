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В рамках визита президента Казахстана в Турцию будут подписаны ряд соглашений

В рамках визита президента Казахстана в Турцию будут подписаны ряд соглашений Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с первым государственным визитом Турцию 10-11 мая.
В регионе
10 мая 2022 г. 09:59
В рамках визита президента Казахстана в Турцию будут подписаны ряд соглашений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с первым государственным визитом Турцию 10-11 мая.

Как передает Report со ссылкой на TRT, в ходе визита ожидается подписание ряда соглашений и документов по развитию двусторонних связей.

Стороны обсудят нынешнее состояние стратегического партнерства и возможности его расширения, а также вопросы укрепления экономического сотрудничества в таких сферах, как туризм, торговля, образование и культура.

В этом году дипломатическим отношениям Казахстана и Турции исполнилось 30 лет.

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Версия на английском языке Several agreements to be inked within Kazakh president’s visit to Turkiye

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