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    В cвязи с расследованием теракта в Измире задержаны 18 человек

    Министр юстиции Турции обвинил Рабочую партию Курдистана (РПК) в организации атаки

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В рамках расследования произошедшего накануне в городе Измир теракта задержаны 18 подозреваемых. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

    Он также обвинил запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК) в организации атаки.

    В результате взрыва, прогремевшего 5 января у здания суда в Измире, два человека погибли, 10 получили ранения. Боевики, вооруженные автоматическим оружием и гранатами, вступили в перестрелку с полицией, после чего был подорван заминированный автомобиль.

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