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    В пяти школах Грузии прерван учебный процесс

    ​На прошлой неделе не работали 282 школы из-за распространения вируса H1N1

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Тбилиси в связи c распространением вируса H1N1 в пяти государственных школах учебный процесс приостановлен на три дня. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Грузия Online, об этом говорится в заявлении министерства образования и науки Грузии.

    Школы и детские сады в Грузии призвали закрывать минимум на трое суток, если количество учащихся, пропускающих занятия из-за гриппа, достигнет 20%.

    На прошлой неделе не работали 282 школы из-за распространения вируса H1N1. Во всех этих школах провели дезинфекционные работы. Учеба возобновилась в понедельник.

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