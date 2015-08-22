В провинции Диярбакыр совершено нападение на штаб ПСР

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В здание штаба Диярбакырского отделения Партии справедливости и развития (ПСР) была брошена граната, в результате чего ранен один полицейский.

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", в здание штаба в районе Каяпынар неизвестные бросили две гранаты.

Председатель провинциального отделения партии Магомед Акар заявил, что это третье нападение на здание штаба за последний месяц.

После случившегося сотрудники безопасности взяли здание под контроль.