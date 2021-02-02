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В прошлом году рекордное число жителей Армении получили гражданство России

В прошлом году рекордное число жителей Армении получили гражданство России В 2020 году российские паспорта были выданы рекордному числу – 30,5 тыс. граждан Армении
В регионе
2 февраля 2021 г. 13:54
В прошлом году рекордное число жителей Армении получили гражданство России
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Более 650 тыс. человек получили российское гражданство в прошлом году.

Как передает Report, об этом сообщает "Спутник Узбекистан", ссылаясь на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По информации издания, это обновленный 15-летний рекорд.

"Положительное решение по 656,3 тыс. заявкам на предоставление гражданства РФ в минувшем году – абсолютный годовой максимум в XXI веке, предыдущий пик выдачи паспортов пришелся на 2005 год (свыше 500 тыс.)", - говорится в сообщении.

Большинство получателей российского гражданства составили выходцы из Украины (62,4%, или 409,5 тыс. человек), Таджикистана (9,7%, или 63,4 тыс. человек) и Казахстана (6,6%, или 43,4 тыс. человек), Узбекистана (3,5%, или 23,1 тыс. человек).

Граждане Армении расположились на 4-м месте. В 2020 году российские паспорта были выданы рекордному числу – 30,5 тыс. граждан Армении. В целом за последние 3 года российские паспорта получили 82 тыс. граждан Армении.

Кроме того, гражданами России стали 203 человека из Германии, 148 граждан США, 32 британца, 19 канадцев, семь швейцарцев и один японец.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il rekord sayda erməni Rusiya vətəndaşlığını qəbul edib

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