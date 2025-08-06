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В Приморском крае 19 вагонов с углем сошли с рельсов

В Приморском крае 19 вагонов с углем сошли с рельсов В Приморском крае РФ 19 с углем сошли с рельсов, но опрокидывания не произошло.
В регионе
6 августа 2025 г. 16:00
В Приморском крае 19 вагонов с углем сошли с рельсов

В Приморском крае РФ 19 с углем сошли с рельсов, но опрокидывания не произошло.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Шестого августа около 15.30 (время местное) на перегоне Артем-3 - Шкотово Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошел сход 19 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов. Опрокидывания не допущено", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство сообщает, что пострадавших нет, ущерб устанавливается.

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