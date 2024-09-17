В Приамурье спасатели обнаружили место крушения вертолета, пилот и пассажиры погибли

Пилот и два пассажира погибли в результате крушения вертолета в Приамурье.

Пилот и два пассажира погибли в результате крушения вертолета в Приамурье.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

10.34

Спасатели обнаружили место крушения вертолета Robinson в Приамурье.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Ранее региональное управление МЧС России сообщило о том, что в понедельник сработал аварийный маяк вертолета Robinson R66 №07424.

"Судно совершало не зарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа, на борту находилось три человека", - говорится в сообщении.

К поискам было привлечено около 20 человек и семь единиц техники, включая вездеходы и вертолет Ми-8