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В Приамурье спасатели обнаружили место крушения вертолета, пилот и пассажиры погибли

В Приамурье спасатели обнаружили место крушения вертолета, пилот и пассажиры погибли Пилот и два пассажира погибли в результате крушения вертолета в Приамурье.
В регионе
17 сентября 2024 г. 10:50
В Приамурье спасатели обнаружили место крушения вертолета, пилот и пассажиры погибли

Пилот и два пассажира погибли в результате крушения вертолета в Приамурье.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

10.34

Спасатели обнаружили место крушения вертолета Robinson в Приамурье.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Ранее региональное управление МЧС России сообщило о том, что в понедельник сработал аварийный маяк вертолета Robinson R66 №07424.

"Судно совершало не зарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа, на борту находилось три человека", - говорится в сообщении.

К поискам было привлечено около 20 человек и семь единиц техники, включая вездеходы и вертолет Ми-8

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Версия на азербайджанском языке Amurda helikopterin qəzaya uğradığı yer aşkarlanıb, pilot və sərnişinlər həlak olub

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