В предстоящих парламентских выборах в Армении примут участие 19 политсил
В регионе
- 03 мая, 2026
- 15:46
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении зарегистрировала 19 политических сил, подавших заявки на участие в парламентских выборах.
Как передает Report, со ссылкой на армянские медиа, ЦИК приняла это решение на сегодняшнем заседании.
В парламентских выборах 7 июня примут участие следующие силы: партии "Гражданский договор", "Процветающая Армения", Меритократическая партия Армении, демократическая партия "Я против всех",
альянс "Сильная Армения" (в составе: партия "Сильная Армения", партия "Новая эпоха", партия "Объединенные армяне"), Партия "Демократическое сплочение" и другие.
Отметим, что парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня текущего года.
Последние новости
20:26
Греция может упростить въезд сербских туристов в ЕСДругие страны
20:17
В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человекДругие страны
20:11
Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингуИндивидуальные
20:03
Фото
Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНОТуризм
19:59
В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работыПроисшествия
19:53
У берегов Ирана обстрелян сухогрузДругие страны
19:49
Фото
Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастикеКомандные
19:35
Фото
На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концертыВнутренняя политика
19:28