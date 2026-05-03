    В предстоящих парламентских выборах в Армении примут участие 19 политсил

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении зарегистрировала 19 политических сил, подавших заявки на участие в парламентских выборах.

    Как передает Report, со ссылкой на армянские медиа, ЦИК приняла это решение на сегодняшнем заседании.

    В парламентских выборах 7 июня примут участие следующие силы: партии "Гражданский договор", "Процветающая Армения", Меритократическая партия Армении, демократическая партия "Я против всех",

    альянс "Сильная Армения" (в составе: партия "Сильная Армения", партия "Новая эпоха", партия "Объединенные армяне"), Партия "Демократическое сплочение" и другие.

    Отметим, что парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня текущего года.

