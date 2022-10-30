В посольстве Украины в Азербайджане прокомментировали выход РФ из "зерновой сделки"

Посольство Украины в Азербайджанской Республике прокомментировало выход Российской Федерации из "зернового сделки".

Посольство Украины в Азербайджанской Республике прокомментировало выход Российской Федерации из "зернового сделки".

Как сообщили Report в дипломатическом представительстве, с сентября по настоящее время скопилось 176 судов, которые должны были следовать по "зерновому коридору", однако они не могут продолжить свой маршрут. В посольстве отметили, что Кремль еще в сентябре принял решение заблокировать экспорт продовольствия из украинских портов из-за чего и возникла такая очередь.

"Взрывы, прогремевшие в Крыму 29 октября, — еще одно оправдание традиционной политики Кремля по невыполнению взятых на себя обязательств. Худшие последствия таких преднамеренных действий России будут для стран Африки и Азии, в частности Турции, Алжира, Ливии, Туниса, Египта, Эфиопии, Йемена и других", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина отправила 200 000 тонн продовольствия самым бедным странам в рамках Продовольственной программы ООН. Кроме того, Украина выделила десятки тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи Эфиопии и Сомали.

В посольстве добавили, что Украина всегда была и готова в будущем быть гарантом продовольственной безопасности. Подчеркивается, что сейчас крайне важно, чтобы ООН и Турция, как гаранты "зерновой сделки", а также страны, зависимые от экспорта украинского зерна, направили России четкий сигнал о недопустимости этих действий.