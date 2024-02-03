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В порту Санкт-Петербурга на мель сел 294-метровый контейнеровоз

В порту Санкт-Петербурга на мель сел 294-метровый контейнеровоз В глубоководном порту Бронка Санкт-Петербурга сел на мель 294-метровый контейнеровоз под флагом Панамы. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.
В регионе
3 февраля 2024 г. 17:36
В порту Санкт-Петербурга на мель сел 294-метровый контейнеровоз

В глубоководном порту Бронка Санкт-Петербурга сел на мель 294-метровый контейнеровоз под флагом Панамы. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сухогруз следовал к причалу и после поворота кормовой частью сел на мель. Разлива нефтепродуктов не имеется", - сказано в сообщении.

Из данных сервиса Marine Traffic следует, что речь идет о судне Flying Fish.

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