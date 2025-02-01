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В Полтаве число погибших из-за ударов ВС РФ возросло до семи человек

В Полтаве число погибших из-за ударов ВС РФ возросло до семи человек Число погибших в результате ударов ВС России по многоэтажному дому в Полтаве возросло до семи человек.
В регионе
1 февраля 2025 г. 17:40
В Полтаве число погибших из-за ударов ВС РФ возросло до семи человек

Число погибших в результате ударов ВС России по многоэтажному дому в Полтаве возросло до семи человек.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на областную военную администрацию.

В ГСЧС сообщили, что ранения получили 14 людей, среди которых трое детей.

Отметим, что в Украине утром объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Сообщалось об атаках в Харьковской и Полтавской областях. В частности, в Полтавской области сообщалось о повреждении энергетической инфраструктуры в Миргородском районе.

По данным украинских СМИ, ВС РФ выпустили семь баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, семь крылатых ракет "Искандер-К"; четыре крылатых ракет "Калибр"; крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс; 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П и т.д.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusunun Poltavaya endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı yeddi nəfərə çatıb

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