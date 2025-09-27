Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    В Подольске мужчина пытался поджечь пиротехнику в банке

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 17:29
    В Подольске мужчина пытался поджечь пиротехнику в банке

    Мужчина в Подольске под воздействием мошенников пытался поджечь в банке пиротехнику.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

    "Сотрудники УМВД России по Подольску в одном из отделений финансово-кредитной организации, расположенной на улице Кирова, задержали мужчину 1951 года рождения, который поджег пиротехническое изделие", - сообщили в ведомстве.

    С ним, отметили в полиции Подмосковья, задержали и женщину 1952 года рождения, которая снимала его действия на мобильный телефон. В результате инцидента пострадавших нет.

    "По предварительной информации, граждане могли совершить противоправные действия в результате воздействия на них телефонных мошенников", - отметили в ведомстве.

