В Подольске мужчина пытался поджечь пиротехнику в банке
- 27 сентября, 2025
- 17:29
Мужчина в Подольске под воздействием мошенников пытался поджечь в банке пиротехнику.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
"Сотрудники УМВД России по Подольску в одном из отделений финансово-кредитной организации, расположенной на улице Кирова, задержали мужчину 1951 года рождения, который поджег пиротехническое изделие", - сообщили в ведомстве.
С ним, отметили в полиции Подмосковья, задержали и женщину 1952 года рождения, которая снимала его действия на мобильный телефон. В результате инцидента пострадавших нет.
"По предварительной информации, граждане могли совершить противоправные действия в результате воздействия на них телефонных мошенников", - отметили в ведомстве.
