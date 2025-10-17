В Подмосковье случился пожар на заводе по производству автомасел
В регионе
- 17 октября, 2025
- 14:36
Пожар на предприятии по производству и розливу автомобильных масел произошел в подмосковном Пушкино.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС.
Площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. м.
Последние новости
15:00
Азербайджан представлен на форуме "Ноль отходов" в ТурцииCOP29
14:49
Посол Украины посетил Украинский центр в БакуВнешняя политика
14:39
Назван объем долга "Азеристиликтеджхизат" перед "Азеригаз"Энергетика
14:36
В Подмосковье случился пожар на заводе по производству автомаселВ регионе
14:24
Президент: Всемирный форум по межкультурному диалогу превратился в важную платформуВнешняя политика
14:22
Скончался всемирно известный азербайджанский ученый Рафиг МехдиевПроисшествия
14:18
Председательство СОР29 завершило участие в Pre-COP в БразилиаCOP29
14:17
"Азеристиликтеджхизат": Выделяемые государством субсидии сократятся на 13 млн манатовЭнергетика
14:16