В Подмосковье рабочий погиб при падении с высоты 12-го этажа на стройке

В Подмосковье, округе Лосино-Петровский погиб рабочий, который сорвался с высоты 12-го этажа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, инцидент произошел при производстве работ по укладке кирпичных перегородок строящегося дома в поселке Биокомбината.

По данным СМИ, Щелковская городская прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.