    В Подмосковье рабочий погиб при падении с высоты 12-го этажа на стройке

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 18:18
    В Подмосковье рабочий погиб при падении с высоты 12-го этажа на стройке

    В Подмосковье, округе Лосино-Петровский погиб рабочий, который сорвался с высоты 12-го этажа.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

    По предварительным данным, инцидент произошел при производстве работ по укладке кирпичных перегородок строящегося дома в поселке Биокомбината.

    По данным СМИ, Щелковская городская прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

    Подмосковье стройка смертельный случай

