В Подмосковье рабочий погиб при падении с высоты 12-го этажа на стройке
В регионе
- 05 ноября, 2025
- 18:18
В Подмосковье, округе Лосино-Петровский погиб рабочий, который сорвался с высоты 12-го этажа.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
По предварительным данным, инцидент произошел при производстве работ по укладке кирпичных перегородок строящегося дома в поселке Биокомбината.
По данным СМИ, Щелковская городская прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.
Последние новости
19:08
Штальмайстер: В Азербайджане гендерный разрыв в использовании интернета достигает 7%ИКТ
19:04
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в области морского образованияВнешняя политика
18:57
В Азербайджане оборот с использованием ККА нового поколения вырос на 13%Финансы
18:50
Фото
Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили ярмарку выставки-продажи пчеловодческой продукцииВнутренняя политика
18:47
Хакан Фидан: Турция нужна ЕС при новой международной конъюнктуреВ регионе
18:41
Федерация тяжелой атлетики обратилась в международную организацию в связи с провокацией армянского спортсменаИндивидуальные
18:39
Фото
Азербайджан подписал ряд документов с Фондом развития Абу-Даби и Арабской координационной группойФинансы
18:36
4SİM: Для МСБ очень важно адаптироваться к технологическим изменениямИКТ
18:33
Фото