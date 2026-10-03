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    В Подмосковье при пожаре на химзаводе погибли два человека

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 09:21
    В Подмосковье при пожаре на химзаводе погибли два человека

    При пожаре на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске погибли два человека.

    Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на оперативные службы.

    На месте пожара продолжается разбор завалов.

    Пожар (возгорание) Химический завод Российская Федерация (РФ)
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