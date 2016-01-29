​В Подмосковье 12 человек умерли от вирусной инфекции за две недели

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Вирусная инфекция за первые две недели января стала причиной смерти 12 человек в Подмосковье.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Московской области.

"От вирусной инфекции 12 (человек)… ОРВИ на фоне гриппа и тяжелых форм пневмонии", — сообщила министр здравоохранения области Нина Суслонова, слова которой приводит пресс-служба.

Ранее глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что осложнения гриппа стали причиной смерти семи человек в Москве с декабря.

От последствий гриппа в России, по состоянию на 27 января, скончались 107 человек, среди них восемь детей и четыре беременные женщины, в основном смертельные случаи наступали из-за "свиного гриппа".