В Петербурге загорелся ледокол в порту

В морском порту Петербурга загорелся ледокол.

В морском порту Петербурга загорелся ледокол.

Как передает Report со ссылкой на "Газета.Ru", об этом сообщает ГУ МЧС по городу.

Сообщается, что инцидент произошел 29 февраля в Кировском районе города. В 3-м районе Морского порта началось возгорание на судне. По данным МЧС, площадь пожара составляет 20 квадратных метров.

К ликвидации огня привлекли 12 единиц техники и 46 человек. Отмечается, что сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.