В Петербурге задержали завотделом медцентра, где погибли семь пациентов

Правоохранители задержали по делу о гибели семерых пациентов медицинского центра в Санкт-Петербурге заведующую отделом лучевой диагностики. Они умерли после процедуры гастроскопии.

Правоохранители задержали по делу о гибели семерых пациентов медицинского центра в Санкт-Петербурге заведующую отделом лучевой диагностики. Они умерли после процедуры гастроскопии.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета России.

"В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались... В настоящее время в качестве подозреваемой также задержана заведующая отделом лучевой диагностики указанного центра. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения", - сказали в ведомстве.

В СК уточнили, что установлена и коммерческая структура, поставившая в учреждение вместо медицинского сульфата бария промышленный химический препарат. Действиям руководства фирмы будет дана юридическая оценка. Следователи изъяли необходимые предметы и документы, проводятся допросы.

Ранее был арестован главврач Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов, которому вменили ч. 3 ст. 109 (Причинение смерти по неосторожности) УК РФ, ч. 3 ст. 238 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.