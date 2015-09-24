Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В Петербурге открывается Евразийский женский форум. Специалисты обсудят на нём роль женщин в политике и экономике.

Как передает Report, в форуме примут участие парламентарии, представители исполнительных органов власти, деловых кругов, научного сообщества и общественных организаций, авторитетные деятели международного женского движения из 85 стран мира.

«Основной темой обсуждения на Евразийском женском форуме станут вопросы социальной безопасности и устойчивого развития, международного сотрудничества ради доверия и прогресса, расширения возможностей участия женщин в меняющейся экономике, политике, социальной интеграции общества», — рассказали в пресс-службе форума.

Оргкомитет форума возглавляет председатель Совета Федерации и Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко. Она откроет пленарное заседание «Женщины в современном мире: новые горизонты сотрудничества».