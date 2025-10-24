Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    В Петербурге арестовали женщину, бросившую коктейли Молотова в отделение полиции

    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 17:37
    В Петербурге арестовали женщину, бросившую коктейли Молотова в отделение полиции

    Бросившая бутылки с зажигательной смесью в ворота отделения полиции в Петербурге женщина арестована по делу о теракте.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    "Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дианы Чистяковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 (покушение на теракт) УК РФ", - говорится в сообщении.

    В четверг ГУМВД по городу и Ленобласти сообщило, что 22 октября вечером к подъездным воротам подразделения полиции на Загребском бульваре подошла женщина, подожгла две бутылки с зажигательной смесью и бросила их в сторону ворот. Полицейские задержали поджигательницу на месте - 29-летняя местная жительница могла действовать по указанию неизвестных.

    Санкт-Петербург полиция коктейл Молотова Россия

    Последние новости

    18:07

    Азербайджан избран сопредседателем Межправительственной рабгруппы ООН по достойному жилью

    Внешняя политика
    17:57

    Павел Герчински: Перспектива членства Грузии в ЕС под угрозой

    В регионе
    17:55

    Зеленский рассказал королю Карлу ІІІ о ситуации в Украине

    В регионе
    17:53

    Скончалась чешская учительница, пережившая Холокост

    Другие страны
    17:48

    Турция примет Международный транспортный форум в 2027–2028 годах

    Инфраструктура
    17:37

    В Петербурге арестовали женщину, бросившую коктейли Молотова в отделение полиции

    В регионе
    17:31

    Утвержден Меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Таджикистаном в области статистики

    Внутренняя политика
    17:21

    Назначен новый глава Государственного агентства по охране стратегических объектов

    Внутренняя политика
    17:16

    Пит Хегсет: США уничтожили 6 наркотеррористов в международных водах

    Другие страны
    Лента новостей