В Петербурге арестовали женщину, бросившую коктейли Молотова в отделение полиции

Бросившая бутылки с зажигательной смесью в ворота отделения полиции в Петербурге женщина арестована по делу о теракте.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дианы Чистяковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 (покушение на теракт) УК РФ", - говорится в сообщении.

В четверг ГУМВД по городу и Ленобласти сообщило, что 22 октября вечером к подъездным воротам подразделения полиции на Загребском бульваре подошла женщина, подожгла две бутылки с зажигательной смесью и бросила их в сторону ворот. Полицейские задержали поджигательницу на месте - 29-летняя местная жительница могла действовать по указанию неизвестных.