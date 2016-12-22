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    В переходе у метро в Москве произошел взрыв

    Два человека пострадали

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Два человека пострадали при взрыве в подземном переходе станции метро "Коломенская" на юге Москвы, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро "Коломенская" на проспекте Андропова. В результате произошедшего пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии", - заявили в экстренных службах Москвы. 

    На месте работают пожарные и бригады скорой помощи. Место взрыва оцеплено сотрудниками полиции. 

    По словам очевидца, в результате взрыва произошел пожар на площади 5 кв. м. Огонь был ликвидирован.

    По данным полиции, инцидент произошел в результате взрыва газового баллона. 

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