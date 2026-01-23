В Пензе из-за атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе
В регионе
- 23 января, 2026
- 06:49
Пожар произошел на нефтебазе в Пензе в результате атаки БПЛА, погибших и пострадавших нет.
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Пензенской области РФ Олег Мельниченко.
"Около 4 часов утра (05:00 по бакинскому времени - ред.) в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий", - написал Мельниченко.
Он напомнил об ответственности за распространение фото и видео применения беспилотных летательных аппаратов.
Последние новости
07:06
The Times: Соглашение по Гренландии предполагает запрет на проекты РФ и КНРДругие страны
06:49
В Пензе из-за атаки БПЛА возник пожар на нефтебазеВ регионе
06:23
Трамп заявил, что "Совет мира" отзывает направленное Канаде приглашениеДругие страны
05:57
Орбан: "Совет мира" с участием Ближнего Востока и Южного Кавказа может быть эффективнееДругие страны
05:35
Ушаков рассказал об итогах переговоров Путина и Уиткоффа в МосквеВ регионе
05:12
Bloomberg: США вышли из ВОЗ, не выплатив организации $260 млн долгаДругие страны
04:40
Глава ЕК позитивно оценила стратегию ЕС по ситуации вокруг ГренландииДругие страны
04:18
Антониу Кошта: ЕС готов защищать себя и свои интересыДругие страны
04:13
Фото