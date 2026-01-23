Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Пензе из-за атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 06:49
    В Пензе из-за атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе

    Пожар произошел на нефтебазе в Пензе в результате атаки БПЛА, погибших и пострадавших нет.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Пензенской области РФ Олег Мельниченко.

    "Около 4 часов утра (05:00 по бакинскому времени - ред.) в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий", - написал Мельниченко.

    Он напомнил об ответственности за распространение фото и видео применения беспилотных летательных аппаратов.

    Пензенская область нефтебаза пожар атака беспилотников Россия
    Penzada neft anbarına PUA hücumu nəticəsində yanğın baş verib

    Последние новости

    07:06

    The Times: Соглашение по Гренландии предполагает запрет на проекты РФ и КНР

    Другие страны
    06:49

    В Пензе из-за атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе

    В регионе
    06:23

    Трамп заявил, что "Совет мира" отзывает направленное Канаде приглашение

    Другие страны
    05:57

    Орбан: "Совет мира" с участием Ближнего Востока и Южного Кавказа может быть эффективнее

    Другие страны
    05:35

    Ушаков рассказал об итогах переговоров Путина и Уиткоффа в Москве

    В регионе
    05:12

    Bloomberg: США вышли из ВОЗ, не выплатив организации $260 млн долга

    Другие страны
    04:40

    Глава ЕК позитивно оценила стратегию ЕС по ситуации вокруг Гренландии

    Другие страны
    04:18

    Антониу Кошта: ЕС готов защищать себя и свои интересы

    Другие страны
    04:13
    Фото

    Министр: Босния и Герцеговина намерена укреплять сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей