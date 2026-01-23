В Пензе из-за атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе

Пожар произошел на нефтебазе в Пензе в результате атаки БПЛА, погибших и пострадавших нет.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Пензенской области РФ Олег Мельниченко.

"Около 4 часов утра (05:00 по бакинскому времени - ред.) в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий", - написал Мельниченко.

Он напомнил об ответственности за распространение фото и видео применения беспилотных летательных аппаратов.