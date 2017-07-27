В парламенте Турции возрастет количество депутатов

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Согласно добавлениям и изменениям в конституцию Турции, количество депутатов возрастет с 550 до 600.

Как передает Report со ссылкой на Resmi gazete, об этом сообщили в Верховной избирательной комиссии.

Согласно информации, изменения коснутся количества депутатов из провинций в Великом народном собрании Турции.

Сообщается, что количество депутатов из провинции Анкара вырастет с 32 до 36, из Стамбула – с 88 до 97.

Отметим, что 16 апреля 2016 года в Турции прошел референдум для внесения дополнений и изменений в конституцию Турции. Согласно конституционным реформам, страна перешла с парламентской формы правления на президентскую.