В парламенте Турции пройдет второе заседание Комиссии по национальной солидарности, братству и демократии

Сегодня состоится второе заседание Комиссии по национальной солидарности, братству и демократии, созданной в составе Великого национального собрания Турции (первоначальное название — Комиссия по Турции без терроризма).

Сегодня состоится второе заседание Комиссии по национальной солидарности, братству и демократии, созданной в составе Великого национального собрания Турции (первоначальное название — Комиссия по Турции без терроризма).

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, встречу под руководством спикера парламента Нумана Кыркмыша откроет первая информационная сессия по процессу.

В заседании примут участие министр внутренних дел Турции Али Ерликая, министр национальной обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

Планируется, что заседание начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Напомним, что первое заседание прошло 5 августа, и комиссия сменила название с Комиссии по Турции без терроризма на Комиссию по национальной солидарности, братству и демократии.

Данная комиссия создана с целью закрепления в правовом поле новой реальности после самораспуска террористической организации РКК и сдачи оружия.