О нас

В парламенте Грузии усилят меры безопасности

В парламенте Грузии усилят меры безопасности Вход визитеров в парламент Грузии, где в понедельник планируется рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", будет ограничен – вводится желтый уровень безопасности.
В регионе
29 апреля 2024 г. 09:16
В парламенте Грузии усилят меры безопасности

Вход визитеров в парламент Грузии, где в понедельник планируется рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", будет ограничен – вводится желтый уровень безопасности.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении законодательного органа.

В настоящее время у парламента в центре Тбилиси подходит к концу акция протеста с требованием отозвать повторно инициированный законопроект об "иноагентах", который, по словам оппозиционеров и представителей неправительственных организаций, ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.

"На запланированные парламентские мероприятия (в том числе комитетские заседания) будут допущены только приглашенные соответственными структурным единицами лица... Целью этих мер является обеспечение рабочей и безопасной среды во дворце парламента Грузии", – сказано в заявлении.

В парламент смогут войти только аккредитованные представители СМИ, не более двух групп от каждого вещателя.

В понедельник с утра планируется постатейное рассмотрение спорного законопроекта на комитетском заседании. Когда состоится голосование во втором чтении на пленарном заседании, пока неизвестно. В первом чтении законопроект был принят 17 апреля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamenti yenidən xüsusi təhlükəsizlik rejiminə keçir

Другие новости из категории

В результате торнадо в штате Оклахома погибли четыре человека
В результате торнадо в штате Оклахома погибли четыре человека
29 апреля 2024 г. 09:38
В Карачаево-Черкесии при нападении на наряд ДПС погибли двое полицейских
В Карачаево-Черкесии при нападении на наряд ДПС погибли двое полицейских
29 апреля 2024 г. 09:06
Власти Турции проверят отель после взыскания с гражданина страны дополнительных €120
Власти Турции проверят отель после взыскания с гражданина страны дополнительных €120
29 апреля 2024 г. 06:18
В Тбилиси на митинге задержан экс-госминистр Грузии по евроатлантической интеграции
В Тбилиси на митинге задержан экс-госминистр Грузии по евроатлантической интеграции
29 апреля 2024 г. 04:38
В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах
В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах
29 апреля 2024 г. 03:12
Спецназ снял оцепление в Тбилиси у здания парламента
Спецназ снял оцепление в Тбилиси у здания парламента
29 апреля 2024 г. 02:47
Участники акции протеста в Тбилиси возводят баррикады
ФотоУчастники акции протеста в Тбилиси возводят баррикады
29 апреля 2024 г. 01:38
Пакистан и Иран назначили офицеров связи для координации действий погранслужб
Пакистан и Иран назначили офицеров связи для координации действий погранслужб
28 апреля 2024 г. 23:43
США назвали Алма-Атинскую декларацию основой делимитации границы Азербайджана и Армении
США назвали Алма-Атинскую декларацию основой делимитации границы Азербайджана и Армении
28 апреля 2024 г. 22:33
Пашинян и Блинкен обсудили переговоры с Баку и делимитацию в Тавуше
Пашинян и Блинкен обсудили переговоры с Баку и делимитацию в Тавуше
28 апреля 2024 г. 20:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi