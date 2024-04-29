В парламенте Грузии усилят меры безопасности

Вход визитеров в парламент Грузии, где в понедельник планируется рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", будет ограничен – вводится желтый уровень безопасности.

Вход визитеров в парламент Грузии, где в понедельник планируется рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", будет ограничен – вводится желтый уровень безопасности.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении законодательного органа.

В настоящее время у парламента в центре Тбилиси подходит к концу акция протеста с требованием отозвать повторно инициированный законопроект об "иноагентах", который, по словам оппозиционеров и представителей неправительственных организаций, ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.

"На запланированные парламентские мероприятия (в том числе комитетские заседания) будут допущены только приглашенные соответственными структурным единицами лица... Целью этих мер является обеспечение рабочей и безопасной среды во дворце парламента Грузии", – сказано в заявлении.

В парламент смогут войти только аккредитованные представители СМИ, не более двух групп от каждого вещателя.

В понедельник с утра планируется постатейное рассмотрение спорного законопроекта на комитетском заседании. Когда состоится голосование во втором чтении на пленарном заседании, пока неизвестно. В первом чтении законопроект был принят 17 апреля.