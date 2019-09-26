В парламенте Грузии произошла драка - ВИДЕО

В парламенте Грузии произошла драка.

Как сообщает грузинское бюро Report, заседание юридического комитета парламента Грузии прервали после того, как депутат Эка Беселия ударила по губам своего бывшего соратника, члена правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Вано Зардиашвили.

Инцидент произошел во время обсуждения одного из кандидатов в судьи Верховного суда Грузии.

Беселия возмутилась из-за того, что Зардиашвили упомянул ее в разговоре с депутатом Гедеваном Попхадзе.

На требование Давида Матикашвили, который вел заседание, вывести Беселия из зала, она устроила скандал.

После этого на заседании был объявлен перерыв, а депутаты продолжили ругаться.