О нас

В парламенте Грузии произошла драка между депутатами

В парламенте Грузии произошла драка между депутатами В парламенте Грузии подрались депутаты от парламентского большинства и оппозиции. Народные избранники обвиняли друг друга из-за решения Нацбанка не присоединяться к санкциям против бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе.
В регионе
20 сентября 2023 г. 16:46
В парламенте Грузии произошла драка между депутатами

В парламенте Грузии подрались депутаты от парламентского большинства и оппозиции. Народные избранники обвиняли друг друга из-за решения Нацбанка не присоединяться к санкциям против бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, драка произошла между депутатом от оппозиции, лидером партии "Стратегия Агмашенебели" Георгием Вашадзе и представителем правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклием Заркуа.

Депутаты от парламентского большинства обвиняли представителей оппозиции в том, что они американские агенты. Те в свою очередь называли депутатов от "Грузинской мечты" российскими агентами.

Потасовка произошла после того, как Вашадзе был удален из зала заседаний, где оппозиция попыталась прервать выступление министра культуры и спорта Грузии Теи Цулукиани. Вашадзе захотел вернуться в зал, но ему помешала охрана, после чего часть оппозиции попыталась помешать интервью главы правящей партии Ираклия Кобахидзе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Fight between MPs in Georgian parliament

Другие новости из категории

В Иране в результате взрыва на заводе пострадали более 20 человек
В Иране в результате взрыва на заводе пострадали более 20 человек
20 сентября 2023 г. 16:37
Спецслужбы стран СНГ усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом
Спецслужбы стран СНГ усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом
20 сентября 2023 г. 16:33
На реке Дон столкнулись два теплохода
На реке Дон столкнулись два теплохода
20 сентября 2023 г. 16:05
Шойгу провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана
Шойгу провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана
20 сентября 2023 г. 15:44
Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в октябре
Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в октябре
20 сентября 2023 г. 15:28
В Балашихе при взрыве газа в жилом доме пострадали 11 человек
ФотоВ Балашихе при взрыве газа в жилом доме пострадали 11 человек
20 сентября 2023 г. 15:05
Москва призвала Бишкек и Душанбе воздержаться от резких заявлений и необдуманных шагов
Москва призвала Бишкек и Душанбе воздержаться от резких заявлений и необдуманных шагов
20 сентября 2023 г. 14:05
Кремль ожидает согласования времени телефонного разговора Путина и Пашиняна
Кремль ожидает согласования времени телефонного разговора Путина и Пашиняна
20 сентября 2023 г. 13:25
Число пострадавших в результате столкновений у кабмина Армении выросло до 36
Число пострадавших в результате столкновений у кабмина Армении выросло до 36
20 сентября 2023 г. 12:29
Су-34 потерпел аварию в Воронежской области, экипаж катапультировался
Су-34 потерпел аварию в Воронежской области, экипаж катапультировался
20 сентября 2023 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi