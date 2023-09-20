В парламенте Грузии произошла драка между депутатами

В парламенте Грузии подрались депутаты от парламентского большинства и оппозиции. Народные избранники обвиняли друг друга из-за решения Нацбанка не присоединяться к санкциям против бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе.

В парламенте Грузии подрались депутаты от парламентского большинства и оппозиции. Народные избранники обвиняли друг друга из-за решения Нацбанка не присоединяться к санкциям против бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, драка произошла между депутатом от оппозиции, лидером партии "Стратегия Агмашенебели" Георгием Вашадзе и представителем правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклием Заркуа.

Депутаты от парламентского большинства обвиняли представителей оппозиции в том, что они американские агенты. Те в свою очередь называли депутатов от "Грузинской мечты" российскими агентами.

Потасовка произошла после того, как Вашадзе был удален из зала заседаний, где оппозиция попыталась прервать выступление министра культуры и спорта Грузии Теи Цулукиани. Вашадзе захотел вернуться в зал, но ему помешала охрана, после чего часть оппозиции попыталась помешать интервью главы правящей партии Ираклия Кобахидзе.