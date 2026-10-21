Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Эльмин Гасанов: С начала года отменены акты о незаконном выделении 2,5 тыс. га земель

    Внутренняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 12:24
    Эльмин Гасанов: С начала года отменены акты о незаконном выделении 2,5 тыс. га земель

    За 9 месяцев текущего года были отменены решения муниципалитетов о незаконном выделении 2 565 га земельных участков.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по работе с муниципалитетами Министерства юстиции Эльмин Гасанов на конференции, организованной Комитетом Милли Меджлиса по региональным вопросам на тему "Задачи и вызовы в сфере регионального развития и местного самоуправления, вытекающие из выступления президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на VIII Съезде партии "Ени Азербайджан".

    Он отметил, что в результате работы Министерства юстиции отменены незаконные муниципальные акты о передаче в аренду 2 552 га земельных участков и передаче в собственность 13 га:

    "Пастбищные угодья составляют 2 040 га указанных земельных участков. С нашей стороны приняты меры по возврату этих земель в муниципальную собственность. Это способствует поддержке сельского хозяйства, более правильному и справедливому распределению земель".

    Муниципалитеты аренда земель Эльмин Гасанов Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Министерство юстиции Азербайджана
    Nazirlik rəsmisi: Son 9 ayda 2565 hektar ərazi ilə bağlı qanunsuz bələdiyyə aktları ləğv olunub
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    13:58
    Акции протеста в Португалии возобновятся на этой неделе
    Другие страны
    13:47
    Эльмир Поладов: Перевозки по Среднему коридору зависят от пропускной способности Каспия
    Инфраструктура
    13:42
    Путин: РФ заинтересована в возобновлении экономического сотрудничества с США
    Другие страны
    13:36
    Между портами Туркменбаши и Алят могут запустить фидерную линию
    Инфраструктура
    13:25
    В Казахстане раскрыли схему незаконного вывоза нефтепродуктов на $100 млн
    В регионе
    13:18
    Азербайджан внес 31 гражданина Турции в список нежелательных лиц
    Другие
    13:16
    ЕБРР призывает заблаговременно устранять препятствия на транспортных коридорах региона
    Инфраструктура
    13:14
    ТРАСЕКА разрабатывает цифровую платформу для объединения стран-участниц коридора
    Инфраструктура
    13:14
    Уиткофф на встрече с Путиным заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине
    Другие страны
    Лента новостей