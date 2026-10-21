Эльмин Гасанов: С начала года отменены акты о незаконном выделении 2,5 тыс. га земель

За 9 месяцев текущего года были отменены решения муниципалитетов о незаконном выделении 2 565 га земельных участков.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по работе с муниципалитетами Министерства юстиции Эльмин Гасанов на конференции, организованной Комитетом Милли Меджлиса по региональным вопросам на тему "Задачи и вызовы в сфере регионального развития и местного самоуправления, вытекающие из выступления президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на VIII Съезде партии "Ени Азербайджан".

Он отметил, что в результате работы Министерства юстиции отменены незаконные муниципальные акты о передаче в аренду 2 552 га земельных участков и передаче в собственность 13 га:

"Пастбищные угодья составляют 2 040 га указанных земельных участков. С нашей стороны приняты меры по возврату этих земель в муниципальную собственность. Это способствует поддержке сельского хозяйства, более правильному и справедливому распределению земель".