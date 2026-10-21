ЕБРР: Средний коридор должен стать полноценным экономическим коридором

Возможности Среднего коридора простираются значительно дальше транспортной сферы.

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Натали Моуравидзе на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

"Перспективы, которые открывает Средний коридор, выходят далеко за пределы транспортного сектора и включают привлечение инвестиций, формирование новых рабочих мест и расширение частного сектора в регионе", - заявила Н. Моуравидзе.

Она подчеркнула, что помимо модернизации инфраструктуры важнейшей задачей на данном этапе остается обеспечение результативного, прозрачного и коммерчески устойчивого функционирования коридора в качестве целостной системы.

Как отметила представитель ЕБРР, первоочередное внимание следует направить на адресные вложения в критически важные инфраструктурные точки - порты, железнодорожные и морские объекты, интермодальные узлы, а также на внедрение цифровых решений и согласование процедур.

"Мерилом успеха должно быть не только число контейнеров, проходящих через коридор, но и масштаб инвестиций и деловой активности, которые он порождает", - отметила Н. Моуравидзе.

Глава представительства также указала, что конечная цель состоит в превращении транспортного коридора в полноценный экономический маршрут, содействующий развитию логистических услуг, перерабатывающей промышленности, производственных мощностей и экспортного потенциала.