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    ЕБРР: Средний коридор должен стать полноценным экономическим коридором

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2026
    • 12:20
    ЕБРР: Средний коридор должен стать полноценным экономическим коридором

    Возможности Среднего коридора простираются значительно дальше транспортной сферы.

    Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Натали Моуравидзе на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

    "Перспективы, которые открывает Средний коридор, выходят далеко за пределы транспортного сектора и включают привлечение инвестиций, формирование новых рабочих мест и расширение частного сектора в регионе", - заявила Н. Моуравидзе.

    Она подчеркнула, что помимо модернизации инфраструктуры важнейшей задачей на данном этапе остается обеспечение результативного, прозрачного и коммерчески устойчивого функционирования коридора в качестве целостной системы.

    Как отметила представитель ЕБРР, первоочередное внимание следует направить на адресные вложения в критически важные инфраструктурные точки - порты, железнодорожные и морские объекты, интермодальные узлы, а также на внедрение цифровых решений и согласование процедур.

    "Мерилом успеха должно быть не только число контейнеров, проходящих через коридор, но и масштаб инвестиций и деловой активности, которые он порождает", - отметила Н. Моуравидзе.

    Глава представительства также указала, что конечная цель состоит в превращении транспортного коридора в полноценный экономический маршрут, содействующий развитию логистических услуг, перерабатывающей промышленности, производственных мощностей и экспортного потенциала.

    Натали Моуравидзе Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) Средний коридор
    EBRD: Orta Dəhliz tamhüquqlu iqtisadi dəhlizə çevrilməlidir
    EBRD: Middle Corridor should become full-fledged economic corridor
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