В Греции школьники, студенты и преподаватели проведут масштабные митинги

В более чем 50 городах Греции школьники, студенты и преподаватели планируют провести масштабные митинги.

Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

Протестующие требуют от властей устранить проблемы с нехваткой кадров, обеспечением безопасности учебных зданий, повысить заработную плату, увеличить финансирование государственного образования и т.д.

Федерация учителей DOE объявила на среду 24-часовую забастовку, а профсоюз OLME – прекращение работы с 11:00 до 14:00.

Сообщается, что представители Минобразования провели встречи с региональными руководителями системы образования с целью предотвращения распространения акций протеста.