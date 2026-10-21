В Греции школьники, студенты и преподаватели проведут масштабные митинги
Другие страны
- 21 октября, 2026
- 12:27
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В более чем 50 городах Греции школьники, студенты и преподаватели планируют провести масштабные митинги.
Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.
Протестующие требуют от властей устранить проблемы с нехваткой кадров, обеспечением безопасности учебных зданий, повысить заработную плату, увеличить финансирование государственного образования и т.д.
Федерация учителей DOE объявила на среду 24-часовую забастовку, а профсоюз OLME – прекращение работы с 11:00 до 14:00.
Сообщается, что представители Минобразования провели встречи с региональными руководителями системы образования с целью предотвращения распространения акций протеста.
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