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    В Греции школьники, студенты и преподаватели проведут масштабные митинги

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 12:27
    В Греции школьники, студенты и преподаватели проведут масштабные митинги

    В более чем 50 городах Греции школьники, студенты и преподаватели планируют провести масштабные митинги.

    Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

    Протестующие требуют от властей устранить проблемы с нехваткой кадров, обеспечением безопасности учебных зданий, повысить заработную плату, увеличить финансирование государственного образования и т.д.

    Федерация учителей DOE объявила на среду 24-часовую забастовку, а профсоюз OLME – прекращение работы с 11:00 до 14:00.

    Сообщается, что представители Минобразования провели встречи с региональными руководителями системы образования с целью предотвращения распространения акций протеста.

    Массовая забастовка Минобразования Греция
    Yunanıstanın 50-dən çox şəhərində genişmiqyaslı mitinqlər keçiriləcək
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