ЕБРР намерен увеличить объем инвестиций в морской транспорт на маршруте Среднего коридора

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изучает перспективы увеличения объемов инвестирования в сферу морских перевозок на маршруте Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства ЕБРР в Азербайджане Натали Моуравидзе на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

Н. Моуравидзе отметила, что ЕБРР выделил финансирование ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) на закупку сухогрузных судов, осуществляющих деятельность в международных водах и обеспечивающих функционирование именно Среднего коридора.

"Мы намерены наращивать вложения в морской транспортный сектор в перспективе по мере того, как он будет выходить на определенные рубежи. Мы также обеспечили финансирование расширения порта Актау в Казахстане, расположенного на маршруте Среднего коридора, а совсем недавно заключили соглашение о размещении облигаций Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы". Обе упомянутые инициативы содействуют развитию Среднего коридора", - подчеркнула глава представительства.

Как сообщила Н. Моуравидзе, ЕБРР также осуществил проект по формированию логистического хаба и складской инфраструктуры в свободной экономической зоне "Алят" при участии частного сектора.

"И безусловно, именно подобные капиталовложения дают нам возможность интегрировать весь процесс на протяжении коридора, поскольку принципиальное значение имеет не только объем транспортируемых грузов или число обработанных контейнеров, а та дополнительная экономическая ценность, которую удается генерировать благодаря вовлечению всех ключевых участников и игроков на всем протяжении данного коридора. И не только на территории Азербайджана, но и на всем протяжении коридора. Безусловно, безусловно. Он должен работать как единый механизм, как целостная экосистема", - добавила она.