В парламенте Грузии начали обсуждать изменения в Уголовном и Административном кодексах

15:14

В парламенте Грузии начались обсуждения вокруг изменений в Уголовном и Административном кодексах.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Он отметил, что согласно изменениям будут запрещены акции в закрытых помещениях без предварительного согласия владельца объекта: "Кроме того, будут увеличены штрафы и сроки административного ареста за мелкое хулиганство, неповиновение полиции, блокирование входов в суды и другие административные правонарушения. Срок административного ареста будет продлен до 60 дней.

Одним из основных изменений в Уголовном кодексе является ужесточение наказаний для лиц, призывающих к насильственным действиям и оказывающих сопротивление полиции. Тюремное заключение за угрозы и насилие в отношении полиции и государственных служащих будет увеличено с 5 до 6 лет".

Мдинарадзе добавил, что целью изменений является укрепление государственных институтов, а также применения более жестких мер против административных правонарушений.