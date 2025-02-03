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В парламенте Грузии начали обсуждать изменения в Уголовном и Административном кодексах

В парламенте Грузии начали обсуждать изменения в Уголовном и Административном кодексах 15:14
В регионе
3 февраля 2025 г. 15:32
В парламенте Грузии начали обсуждать изменения в Уголовном и Административном кодексах

В парламенте Грузии начались обсуждения вокруг изменений в Уголовном и Административном кодексах.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Он отметил, что согласно изменениям будут запрещены акции в закрытых помещениях без предварительного согласия владельца объекта: "Кроме того, будут увеличены штрафы и сроки административного ареста за мелкое хулиганство, неповиновение полиции, блокирование входов в суды и другие административные правонарушения. Срок административного ареста будет продлен до 60 дней.

Одним из основных изменений в Уголовном кодексе является ужесточение наказаний для лиц, призывающих к насильственным действиям и оказывающих сопротивление полиции. Тюремное заключение за угрозы и насилие в отношении полиции и государственных служащих будет увеличено с 5 до 6 лет".

Мдинарадзе добавил, что целью изменений является укрепление государственных институтов, а также применения более жестких мер против административных правонарушений.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda qapalı məkanda aksiyaların keçirilməsi qadağan edilir, inzibati həbsin müddəti uzadılır

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