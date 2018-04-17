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    В парламенте Армении усилен режим безопасности

    В настоящее время в парламент стекаются депутаты и журналисты

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Режим безопасности усилен в здании парламента Армении, все входы и выходы контролируют полицейские. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в настоящее время в парламент стекаются депутаты и журналисты.

    Колючей проволокой перетянуты все подъездные пути к парламенту. Небольшой охраняемый проезд оставлен лишь у депутатского входа.

    В течении получаса в парламенте Армении должно начаться специальное заседание парламента, на котором депутаты впервые в истории выберут премьер-министра.

    Напомним, в Ереване продолжается акция против назначения Серж Саргсяна премьер-министром страны. В ходе столкновений полицейских и демонстрантов ранения получили более 40 человек. 

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