В парламенте Армении пройдет совещание о событиях в Гюмри

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ 20 января в парламенте Армении пройдет совещание трех парламентских комиссий относительно событий в Гюмри. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель Комиссии по государственно-правовым вопросам Армении Ованес Саакян.

На совещание приглашены также комиссии по внешним вопросам и по вопросам внутренних дел и нацбезопасности.

12 января шесть членов семьи Аветисянов в Гюмри нашли убитыми от огнестрельных ранений. В совершении преступления подозревается российский военнослужащий Валерий Пермяков. Он был задержан у армяно-турецкой границы. Его арестовали и предъявили обвинения по Уголовному кодексу РФ. Дело об убийстве возбуждено и в Следственном комитете Армении. По всей Армении прошли протесты и акции с требованием выдать В. Пермякова армянской стороне.