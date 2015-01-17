 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В парламенте Армении пройдет совещание о событиях в Гюмри

    В совещании примут участие депутаты трех парламентских комиссий

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ 20 января в парламенте Армении пройдет совещание трех парламентских комиссий относительно событий в Гюмри. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель Комиссии по государственно-правовым вопросам Армении Ованес Саакян.

    На совещание приглашены также комиссии по внешним вопросам и по вопросам внутренних дел и нацбезопасности. 

    12 января шесть членов семьи Аветисянов в Гюмри нашли убитыми от огнестрельных ранений. В совершении преступления подозревается  российский военнослужащий Валерий Пермяков.  Он был задержан у армяно-турецкой границы. Его арестовали и предъявили обвинения по Уголовному кодексу РФ. Дело об убийстве возбуждено и в Следственном комитете Армении. По всей Армении прошли протесты и акции с требованием выдать В. Пермякова армянской стороне. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi