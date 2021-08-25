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В парламенте Армении произошла драка между депутатами

В парламенте Армении произошла драка между депутатами Драка между депутатами от правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционными "Армения" и "Честь имею" произошла сегодня в парламенте, после того как выступающий от партии власти парламентарий Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны, пр
В регионе
25 августа 2021 г. 11:37
В парламенте Армении произошла драка между депутатами
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Драка между депутатами от правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционными "Армения" и "Честь имею" произошла сегодня в парламенте, после того как выступающий от партии власти парламентарий Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны, при которых освобождение от службы армии покупалось за деньги. Заседание парламента транслировали в режиме реального времени местные телеканалы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что все те министры обороны, при которых освобождение от армии покупалось за деньги, - предатели родины", - заявил Саркисян, после чего глава фракции "Армения", бывший министр обороны Сейран Оганян бросил на него бутылку с водой. Началась драка, после чего спикер парламента Ален Симонян дал указание отключить прямой эфир.

Депутат от фракции "Армения" Агнесса Хамоян включила трансляцию из зала заседаний на своей странице в Facebook, где видно, что депутаты избивают друг друга, выкрикивая нецензурные выражения. Служба безопасности парламента вывела из зала заседаний самых агрессивных из них.

В настоящий момент в заседании объявлен перерыв.

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Версия на английском языке Another brawl breaks out in Armenian parliament
Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentində yenə dava düşüb, deputatlar bir-birlərinə butulka atıb

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