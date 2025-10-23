Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В регионе
    • 23 октября, 2025
    • 11:27
    В парламенте Армении построят новый лифт для депутатов стоимостью $67 тыс.

    В парламенте Армении будет построен новый лифт для депутатов и членов правительства. На его установку из резервного фонда правительства будет выделено около 26 млн драмов ($67 тыс.). Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, постановление об ассигнованиях для этого было принято на заседании правительства в четверг. На данный момент, чтобы попасть снаружи в зал заседаний в парламентском здании, нужно пройти несколько лестниц и коридоров, что зачастую создает скопления людей и мешает обеспечению безопасности. Для того, чтобы обходить эти коридоры, и было принято решение установить лифт.

