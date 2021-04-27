В отношении замглавы Генштаба Армении избрана мера пресечения

В отношении Андраника Макаряна избрана мера пресечения в рамках уголовного дела

В отношении заместителя начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Андраника Макаряна избрана мера пресечения в рамках уголовного дела. Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Вардан Тадевосян.

А. Макарян дал подписку о невыезде.

Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.376 уголовного кодекса - халатное отношение начальника или должностного лица к службе, причинившее существенный вред, совершенное во время военного положения, войны или в боевой обстановке.

По информации армянских СМИ, генерал обвиняется в халатности, ставшей причиной пропаже без вести подразделения из 60 военных во время прошлогодней карабахской войны.

Обвинение замглавы Генштаба было предъявлено еще в марте.