В отношении мэра Киева Кличко возбудили дело о госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко по факту возможной государственной измены и хищения бюджетных средств.
Как передает Report со ссылкой на российские, об этом информирует издание "Украинские новости".
Отмечается, что дело, открытое по решению Антикоррупционного суда, расследуется также в отношении двух заместителей Кличко.
"НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Кличко подозревается в злоупотреблении властью и возможных хищениях средств во время ремонтных работ на Шулявском мосту в Киеве.
Tural AsadiАвтор новости