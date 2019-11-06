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В отношении мэра Киева Кличко возбудили дело о госизмене

В отношении мэра Киева Кличко возбудили дело о госизмене
© Sputnik / STR

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко по факту возможной государственной измены и хищения бюджетных средств.

Как передает Report со ссылкой на российские, об этом информирует издание "Украинские новости".

Отмечается, что дело, открытое по решению Антикоррупционного суда, расследуется также в отношении двух заместителей Кличко.

"НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кличко подозревается в злоупотреблении властью и возможных хищениях средств во время ремонтных работ на Шулявском мосту в Киеве.

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