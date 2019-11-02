​Возбуждено уголовное дело в отношении Виталия Кличко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело в отношении бывшего чемпиона мира по боксу, мэра Киева Виталия Кличко.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК Украина, Кличко подозревается в злоупотреблении властью. В частности, рассматривается вопрос о возможных хищениях средств во время ремонтных работ на Шулявском мосту в Киеве.

Напомним, что Виталий Кличко завершил спортивную карьеру в сентябре 2012 года. С 5 июня 2014 года В.Кличко возглавляет мэрию Киева.