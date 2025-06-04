В отношении экс-главы Комитета военпрома Армении возбудили дело о растрате

В отношении бывшего председателя комитета военной промышленности Армении возбуждено уголовное дело по обвинению в растрате.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Антикоррупционный комитет Армении.
Экс-чиновник министерства высокотехнологичной промышленности заключил контракты на выполнение работ на сумму 360 млн драмов (около $928 тыс.), хотя объективной необходимости в них не было.
Должностному лицу предъявлено обвинение по статье о превышении полномочий УК Армении.
Расследование завершено, материалы переданы прокурору для последующего направления в суд.
По данным СМИ, речь идет об Аветике Кербяне, возглавлявшем комитет военной промышленности в 2018–2020 годах.