В Оренбургской области РФ в массовом ДТП погибли пять человек

В Переволоцком районе Оренбургской области РФ в результате ДТП погибли пять человек.

В Переволоцком районе Оренбургской области РФ в результате ДТП погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о столкновении двух легковых автомобилей (Toyota, Skoda Fabia) и большегруза Scania в Переволоцком районе на 361-м км трассы М-5 "Урал" на подъезде к Оренбургу вблизи поселка Переволоцкий. В результате ДТП погибли пять человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС России деблокировали тела погибших. На месте ДТП организовано реверсивное движение.