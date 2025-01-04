О нас

В Оренбургской области РФ в массовом ДТП погибли пять человек

В Оренбургской области РФ в массовом ДТП погибли пять человек В Переволоцком районе Оренбургской области РФ в результате ДТП погибли пять человек.
В регионе
4 января 2025 г. 18:13
В Оренбургской области РФ в массовом ДТП погибли пять человек

В Переволоцком районе Оренбургской области РФ в результате ДТП погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о столкновении двух легковых автомобилей (Toyota, Skoda Fabia) и большегруза Scania в Переволоцком районе на 361-м км трассы М-5 "Урал" на подъезде к Оренбургу вблизи поселка Переволоцкий. В результате ДТП погибли пять человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС России деблокировали тела погибших. На месте ДТП организовано реверсивное движение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Orenburq vilayətində kütləvi qəzada beş nəfər ölüb

Самое важное

Названы редкие имена детей, рожденных в этом году в Азербайджане
Названы редкие имена детей, рожденных в этом году в Азербайджане
31 декабря 2024 г. 16:51
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
30 декабря 2024 г. 12:26
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
29 декабря 2024 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi