В ООН приняли резолюцию по правам человека в Крыму

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Украина добилась во вторник принятия в 3-м комитете Генеральной Ассамблеи ООН резолюции, осуждающей ситуацию с правами человека в Крыму и призывающей Россию допустить на полуостров международных наблюдателей.

Как передает Report, за документ проголосовали 73 страны, в том числе Великобритания, США, Грузия и страны Европейского союза.

23 государства высказались против, в том числе Россия, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Индия, Иран, Казахстан, Сербия, Сирия, и Узбекистан, в то время как еще 76 воздержались, в том числе Киргизия и Таджикистан.