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    ​В одном из районов на юге Дагестана ввели режим КТО

    Силовики ведут поиск боевиков и их пособников

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Режим контртеррористической операции был введен в четверг утром в Карабудахкентском районе на юге Дагестана. 

    Как передает Report, об этом сообшил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

    "В 03.30 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ Карабудахкентского района Дагестана", — сказал собеседник.

    Он уточнил, что силовики ведут поиск боевиков и их пособников.

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