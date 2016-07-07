​В одном из районов на юге Дагестана ввели режим КТО

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Режим контртеррористической операции был введен в четверг утром в Карабудахкентском районе на юге Дагестана.

Как передает Report, об этом сообшил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

"В 03.30 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ Карабудахкентского района Дагестана", — сказал собеседник.

Он уточнил, что силовики ведут поиск боевиков и их пособников.