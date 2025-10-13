В одной из школ РФ 15 человек пострадали после распыления перцового баллона

В Екатеринбурге 15 человек пострадали после распыления перцового баллона в здании школы.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что среди пострадавших 14 детей, девять из которых увезли на осмотр в больницу.

Еще пятерым школьникам и одному взрослому оказали помощь на месте. Подробности выясняются.