В Нур-Султане произошел взрыв, есть погибший и раненые

Пожар на месте ЧП удалось ликвидировать спустя полчаса, он распространился на площади в 20 кв. м.

Один человек погиб, 33 пострадали и доставлены в больницу в результате взрыва в кафе в субботу в столице Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС.

На месте происшествия погибла женщина. Спасатели вынесли из помещения находившиеся там газовые баллоны. Пожар на месте ЧП удалось ликвидировать спустя полчаса, он распространился на площади в 20 кв. м.

Как сообщили в городском управлении здравоохранения, после взрыва в кафе врачи доставили в больницы 33 пострадавших с различными травмами.