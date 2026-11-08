Мехрибан Алиева: Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир и благополучие
- 08 ноября, 2026
- 08:05
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Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Сегодня мы с большой гордостью отмечаем День Победы! Наша благодарность Президенту, нашим отважным солдатам, офицерам и ветеранам безмерна!
Спасибо вам за героизм, отвагу, мужество и стойкость! Спасибо за то, что сегодняшний день мы отмечаем как народ-победитель!
С уважением чту светлую память доблестных сынов нашего народа, героически погибших во имя Родины, желаю терпения их родным и близким! Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир и благополучие!
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN".