Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Мехрибан Алиева: Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир и благополучие

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 08:05
    Мехрибан Алиева: Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир и благополучие

    Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "Сегодня мы с большой гордостью отмечаем День Победы! Наша благодарность Президенту, нашим отважным солдатам, офицерам и ветеранам безмерна!

    Спасибо вам за героизм, отвагу, мужество и стойкость! Спасибо за то, что сегодняшний день мы отмечаем как народ-победитель!

    С уважением чту светлую память доблестных сынов нашего народа, героически погибших во имя Родины, желаю терпения их родным и близким! Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир и благополучие!

    С глубоким уважением и любовью,

    Ваша MEHRİBAN".

    Мехрибан Алиева 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
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